Терапевт Кондрахин пояснил, стоит ли ожидать всплеска сезонных инфекций в столичном регионе

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина. несмотря на то что в субъектах РФ увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ, в столичном регионе всплеска инфекций не ожидается. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что вероятность вспышек гриппа и ОРВИ в столице минимальна, поскольку в столице были приняты серьезные профилактические меры, то есть закуплены вакцины и сделано большое количество прививок.

По мнению медика, сделать прививку против гриппа еще не поздно, поскольку столица находится не в очаге заболеваемости. К тому же она необходима для того, чтобы в случае заражения заболевание протекало в облегченной форме.

Он добавил, что пожилым людям, детям и тем, кто работает в местах скопления людей, особенно необходима вакцинация, потому что они уязвимы для заболеваний.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Рязанской области выросла почти на 20%.