Академик Онищенко перечислил причины всплеска отравлений и кишечных инфекций в этом месяце

На столичном Черкизовском мясоперерабатывающем заводе произошло массовое отравление. Вчера почти 20 сотрудников комбината почувствовали себя плохо после обеда в заводской столовой, у них появились симптомы тошноты, сильных болей в животе и головной боли. Однако, что именно стало причиной отравления, пока неизвестно. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, почему именно сейчас так часто появляются новости об отравлениях и чего еще стоит опасаться в ближайшее время. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, лишь после постановки диагноза можно будет подробно обсуждать произошедшее. Однако Черкизовский мясокомбинат ранее всегда был на хорошем счету и его продукция тоже.

Бывший главный санитарный врач РФ отметил, что пик отравлений и получения кишечных заболеваний, передающихся через пищу, приходится на конец августа — начало сентября. Причиной этого является то, что в потребительской корзине становится много овощей, которые необходимо мыть и обеспечивать безопасность продукта с точки зрения микробной загрязненности.

По его мнению, следующим периодом станет осень с подъемом заболеваемости острыми респираторными болезнями, предающихся воздушно-капельным путем.

Ранее хирург Александр Волков рассказал, как обезопасить себя от отравления в грибной сезон.