Академик Онищенко перечислил способы справиться с магнитной бурей

Головная боль и мигрень, бессонница и скачки давления — все эти симптомы могут появиться вследствие магнитной бури. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в данном случае ключ к хорошему самочувствию — соблюдение простых, но важных правил. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что прежде всего следует высыпаться, нормально питаться, заниматься физической активностью. При наличии проблем с сердечно-сосудистой системой необходимо внимательно измерять давление, принимать те лекарственные препараты, которые прописаны врачами. Кроме того, следует больше времени проводить на свежем воздухе, избегая при этом интенсивных физических нагрузок.

По мнению ученого, магнитные бури являются естественным явлением, с которым человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории.

Ранее профессор Сердитова заявила о рисках при полетах в период солнечной активности.