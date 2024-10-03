Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с вирусом Марбург

В Руанде зафиксировали вспышку вируса Марбург. В связи с этим Роспотребнадзор направил своих специалистов на пункты пропуска через границу, сообщила «Лента.ру».

Вирус Марбург отличается высокой летальностью. Зараженные выявлены в семи из 30 округов Руанды. Большинство заболевших — работники медучреждений.

Лихорадка Марбург представляет собой зоонозное вирусное заболевание с геморрагическим синдромом. На сегодняшний день оно является неизлечимым, так как от него не существует ни лекарств, ни вакцины.

Роспотребнадзор активно выявляет признаки инфекции у прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для выявления этого вируса разработана тест-система.

Ранее сообщалось о том, что главный вокзал Гамбурга перекрыли из-за угрозы распространения опасного вируса.