Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с вирусом Марбург
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В Руанде зафиксировали вспышку вируса Марбург. В связи с этим Роспотребнадзор направил своих специалистов на пункты пропуска через границу, сообщила «Лента.ру».
Вирус Марбург отличается высокой летальностью. Зараженные выявлены в семи из 30 округов Руанды. Большинство заболевших — работники медучреждений.
Лихорадка Марбург представляет собой зоонозное вирусное заболевание с геморрагическим синдромом. На сегодняшний день оно является неизлечимым, так как от него не существует ни лекарств, ни вакцины.
Роспотребнадзор активно выявляет признаки инфекции у прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для выявления этого вируса разработана тест-система.
Ранее сообщалось о том, что главный вокзал Гамбурга перекрыли из-за угрозы распространения опасного вируса.