Академик Онищенко пояснил, почему пациенты могут стать соучастниками процесса лечения

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в нашей стране завершился полный переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям, что дает возможность пациенту стать полноценным соучастником процесса лечения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что клинические рекомендации являются тем оселком, по которому пациент может критически относиться ко всему, а также быть соучастником процесса лечения с врачом. Так, 560 клинических рекомендаций, по которым с 1 января следует оказывать медпомощь, сегодня дают больше прав пациенту и дают ему возможность стать соучастником процесса лечения.

Ранее он заявил, что невозможно определить безопасную дозу алкоголя для человека.