Теледоктор Мясников пояснил, почему окончание эры антибиотиков является тревожной угрозой

Ученые заявили о резком снижении эффективности антибиотиков из-за их бесконтрольного применения и роста после пандемии COVID-19 числа туристических поездок. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, проблема резистентности к антибиотикам является не просто пугающей тенденцией, а реальной угрозой, с которой мир уже столкнулся. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что существующие антибиотики теряют свою эффективность, при этом появились «супербактерии», то есть новые штаммы, которые с самого начала устойчивы к многим видам антибиотиков.

По мнению телеведущего, в настоящее время нам уже приходится наблюдать удручающую картину, где пациентам в реанимации дают антибиотики, но они не действуют. Однако бактерии также на месте не стоят.

Он отметил, что для решения данной проблемы следует расширять финансирование исследований в сфере антибиотиков, разрабатывать новые лекарственные препараты, внедрять профилактические меры и не забывать о гигиене.

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