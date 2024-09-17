Академик Онищенко считает важной вакцинацию от гриппа для избежания эпидемии осенью

Роспотребнадзор бьет тревогу: за последнюю неделю в нашей стране число заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти наполовину. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, почему так произошло и что сделать, чтобы избежать заражения. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, в такой новости имеется ошибка, поскольку для гриппа имеются не проценты, а академические пороги. Так, интенсивность количества заболевших увеличивается, однако при этом не достигнут эпидпорог. Это объясняется тем, что 1 сентября 17 млн школьников сели за парты, студенты вузов и сотрудники на свои рабочие места вернулись из отпусков.

Академик подчеркнул, что в ноябре и декабре данный всплеск пойдет на спад.

По его мнению, в любом случае важно вакцинироваться, чтобы избежать эпидемии заболеваний.

Ранее эпидемиолог Наталья Стопина объяснила рост зараженных COVID-19 в Москве сезонностью.