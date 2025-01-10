Академик РАН назвал уязвимые к метапневмовирусу категории людей

Метапневмовирус, который впервые был выявлен в Китае, представляет наибольшую угрозу для младенцев до одного года и пожилых людей. Об этом заявил академик РАН и главный научный сотрудник НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев, сообщила «Парламентская газета».

По его мнению, у детей в раннем возрасте инфекция может развиваться с тяжелой формой пневмонии. Также в группе риска находятся пожилые люди, имеющие хронические заболевания.

Вирусолог отметил, что специфические методы лечения для этого вируса, как и для других вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции, отсутствуют, за исключением случаев с гриппом. На сегодняшний день можно прибегать лишь к симптоматической терапии, так как других лекарств не существует.

Ранее сообщалось, что врач Болибок сравнил китайский метапневмовирус с «банальным» ОРВИ.