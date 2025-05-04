Академик Тутельян определил причину дофаминовой зависимости от еды

По словам академика РАН Виктора Тутельяна, человек всегда зависим от еды, прежде всего в силу того, что он получает от нее энергию, однако привычка регулярно перекусывать или употреблять пищу возникает на фоне психических расстройств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что ожирение, которое вызвано психическими нарушениями, является состоянием, когда человек полностью зависим от потребления пищи и регулярно требует ее потребления. Так, перекус – один из наиболее быстрых способов получения дофамина. Тем не менее подобная система нарушает динамику и действие ЖКТ, который приспосабливается, адаптируется к получению пищи. В конкретный момент начинают синтезироваться необходимые сегменты на уровне желудка, двенадцатиперстной кишки, следовательно, организм готовится к перевариванию пищи, что в итоге может привести к сбою и выработке желудочного сока, из-за чего выработка кишечных ферментов может быть нарушена.

По мнению главного внештатного врача-диетолога Минздрава России, необходимо избавиться от перекусов в виде кофе, сладостей и мучного, вместо этого рекомендовано употреблять фрукты. Идеальным способом будет налаживание режима питания в следующем соотношении: 30% потребления привести на завтрак, обед – 40%, остальное распределить на ужин.

Ранее психиатр Зеленкова-Захарчук предупредила о синдроме ночной еды из-за перекусов.