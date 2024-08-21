Академик Тутельян перечислил ключевые принципы здорового питания

По словам академика РАН Виктора Тутельяна, здоровье человека во многом зависит от его питания. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что эталоном считается так называемая средиземноморская диета, включающая в себя много овощей, фруктов, разнообразные крупы, рыбу и морепродукты. В этом отношении жителям северных широт повезло меньше, однако оптимальное питание возможно при любом климате, ключевым правилом является соблюдение двух основных принципов. Во-первых, важно с пищей получить столько же энергии, сколько тратится, не больше и не меньше, а во-вторых, получить все необходимые пищевые вещества и биологически активные соединения, которых около двухсот.

По мнению ученого, полезные вещества необходимо добавлять в рацион в составе специализированных пищевых продуктов, обогащенными нужными нам элементами. Это полиненасыщенные жирные кислоты, отдельные виды масел, необходима дополнительная витаминизация продуктов и обогащение их макро- и микронутриентами.

Он добавил, что также важно употребление биологически активных добавок,с помощью которых человек получает те недостающие в обычном рационе химические соединения, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности.

Ранее диетолог Маргарита Королева пояснила важность разнообразного питания для крепкого здоровья.