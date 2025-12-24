Аллерголог Аршба сообщила об обострении проблемы с пылевыми клещами в отопительный сезон

Эксперт объяснила, что сухой воздух в отапливаемых помещениях приводит к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей. Это ослабляет их естественный защитный барьер, в результате чего пыль и содержащиеся в ней бактерии легче проникают в организм. Главную же опасность представляют микроскопические домашние клещи, обитающие в подушках, матрасах, коврах и мягких игрушках. В зимний период, когда помещения реже проветриваются, концентрация их выделений — мощных аллергенов — резко возрастает, что может спровоцировать аллергический ринит или даже приступы астмы. Для профилактики «зимнего пылевого синдрома» врач рекомендует поддерживать в квартире оптимальный уровень влажности (40-50%) с помощью увлажнителей воздуха. Также важно регулярно стирать постельное белье при температуре не ниже 60 градусов и использовать специальные защитные наматрасники, которые создают барьер для клещей. Эти меры помогут снизить аллергенную нагрузку и минимизировать риски для здоровья в холодное время года.