Россиян с аллергией призвали уходить во внеплановый отпуск в период цветения

Сотрудникам, страдающим аллергией, необходимо предоставлять возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в период цветения растения, на которое у него аллергия, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Таким образом, у человека будет возможность уехать в другой регион с другим климатом и переждать там этот период. Кроме того, такие поездки с течением времени могут привести к тому, что у сотрудников исчезнут симптомы аллергии.

Леонов также отметил, что россиянам в период цветения нужно предоставлять возможность работать дистанционно. Для этого сотрудник должен предоставить работодателю соответствующее медицинское заключение.

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