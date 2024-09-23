Аллерголог Болибок перечислил способы отличить осеннюю аллергию от простуды

Многие считают аллергию весенней проблемой. Те не менее неприятные реакции организма вроде зуда нередко встречаются и осенью. Врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил способы не перепутать осеннюю аллергию с ОРВИ. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, ключевыми виновниками осенней аллергии являются плесневые грибы, выделяющие споры. При быстром похолодании и высокой влажности они размножаются в опавшей листве, а также внутри помещений при холодной погоде и отсутствии отопления. Такая же обстановка благоприятствует и размножению пылевых клещей.

Медик добавил, что в осенний период у аллергиков появляется повышенная реакция на атмосферный холод, проявляющаяся в виде кожных аллергических симптомов: крапивницы, отека открытых участков тела и сильного зуда. Кроме того, в этот период добавляется и пищевая аллергия в силу добавления в рацион сезонных фруктов и овощей.

По его мнению, в осенний сезон важно не перепутать аллергию с ОРВИ, поскольку последние штаммы коронавируса нередко не приводят к повышению температуры. Тем не менее для аллергических заболеваний характерны зуд, чихание, а также конъюнктивит, воспаление глаз, слезотечение, что для инфекционных заболеваний характерно в меньшей степени. Таким образом, для защиты от осенней аллергии следует минимизировать контакты с аллергенами и носить медицинские маски, внутри помещения бороться с сыростью и плесенью, а также проводить влажную уборку.

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