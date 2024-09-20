Жителям Подмосковья рассказали, когда нужно сдавать анализы на аллергены

В осенний период стоит пройти комплексное обследование на аллергены, в которое входят лабораторная аллергодиагностика и консультация врача аллерголога-иммунолога. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Комплексное обследование на аллергены является информативным и важным этапом диагностики в аллергологии. Оно проводится для выявления индивидуальной чувствительности к определенным веществам, определения причин развития аллергических реакций», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.

По ее словам, такая процедура подходит и для детей. Анализы можно сдать на различные аллергены, в том числе, пыльцу растений, эпителий домашних животных, перья птиц и не только. Врач уточнила, что анализ лучше сдавать утром натощак. После получения результатов специалист разработает план лечения и выдаст рекомендации по созданию гипоаллергенного быта и питанию.

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