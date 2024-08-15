Аллерголог Ермакова пояснила, к каким смертельным последствиям может привести осиный укус

По словам врача-аллерголога Златы Ермаковой, укус осы может вызвать тяжелейшую аллергическую реакцию и спровоцировать анафилактический шок, поэтому во избежание негативных последствий нужно использовать методы защиты от данных насекомых. Об этом сообщил Life.ru.

Она добавила, что аллергия на яд перепончатокрылых является одной из наиболее частых причин анафилактического шока. Риск подобной реакции не зависит от возраста, однако возрастает с числом укусов, особенно если они происходят с небольшим интервалом.

По мнению медика, аллергия на укусы появляется в первые минуты после укуса и может проявляться от кожных высыпаний и отеков до анафилактического шока. Риск возникновения тяжёлой реакции на укус зависит от состава и объема впрыснутого насекомым яда и варьируется от 50 до нескольких сотен укусов.

Она подчеркнула, что с целью предотвращения укусов ос рекомендуется носить закрытую одежду, не ходить босиком по траве и избегать посещения мест, где могут находиться насекомые.

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