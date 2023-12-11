Аллерголог рассказала, сколько мандаринов может съесть ребенок без вреда для здоровья

Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз без вреда для здоровья. Слова специалиста приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, отметила врач, детям разрешено давать до трех мандаринок в зависимости от возраста. Например, ребенка до трех лет можно угостить половинкой цитруса.

«Дети постарше — дошкольники — могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», — отметила она.

При этом детям до года не следует давать мандарины вовсе, а с года можно угостить одной долькой, указала Бондаренко. Взрослым же рекомендуется съедать в день не более пяти некрупных мандаринов.

Специалист также пояснила, что высыпания на коже после употребления большого количества цитрусовых чаще всего не являются аллергической реакцией. Этот процесс свидетельствует о том, что ребенок просто переел таких фруктов.

Ранее нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала о главной опасности мандаринов.