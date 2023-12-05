«Боли в желудке, проблемы с кишечником»: названа главная опасность мандаринов
Диетолог Кондаурова рассказала об опасности переедания мандаринов
Фото: [freepik.com]
Не только нарядная елка является символом Нового года. Еще один неизменный атрибут праздничного периода — мандарины. Однако если сильно ими увлекаться, появляется риск встретить бой курантов отнюдь не за новогодним столом. Дело в том, что этот сладкий цитрусовый плод может привести к множеству проблем, в том числе к диарее, заявила диетолог Анастасия Кондаурова.
Проблем не избежать
Эксперт уточнила, что употребление большого числа мандаринов может как минимум привести к перееданию, что достаточно часто происходит в новогодние праздники.
«Это может спровоцировать проблемы с кишечником, в том числе гастрит, диарея, боли в желудке и другие проблемы с ЖКТ. Помимо этого, в мандаринах содержится большое количество аскорбиновой кислоты и витамина С, поэтому большое потребление может спровоцировать переизбыток этого вещества», — отметила Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
И снова сахар
Также, продолжила диетолог, мандарины содержат сахар.
«Их употребление в непомерном количестве может привести к повышенному уровню сахара в крови, а это особенно опасно для людей с диабетом или предрасположенностью к диабету», — подытожила Кондаурова.
Ранее эндокринолог называла безопасную дозу мандаринов в день.