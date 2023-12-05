«Боли в желудке, проблемы с кишечником»: названа главная опасность мандаринов

Не только нарядная елка является символом Нового года. Еще один неизменный атрибут праздничного периода — мандарины. Однако если сильно ими увлекаться, появляется риск встретить бой курантов отнюдь не за новогодним столом. Дело в том, что этот сладкий цитрусовый плод может привести к множеству проблем, в том числе к диарее, заявила диетолог Анастасия Кондаурова.