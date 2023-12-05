«Боли в желудке, проблемы с кишечником»: названа главная опасность мандаринов

Диетолог Кондаурова рассказала об опасности переедания мандаринов

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Здоровье
freepik.com

Фото: [freepik.com]

Не только нарядная елка является символом Нового года. Еще один неизменный атрибут праздничного периода — мандарины. Однако если сильно ими увлекаться, появляется риск встретить бой курантов отнюдь не за новогодним столом. Дело в том, что этот сладкий цитрусовый плод может привести к множеству проблем, в том числе к диарее, заявила диетолог Анастасия Кондаурова.

Проблем не избежать

Эксперт уточнила, что употребление большого числа мандаринов может как минимум привести к перееданию, что достаточно часто происходит в новогодние праздники.

«Это может спровоцировать проблемы с кишечником, в том числе гастрит, диарея, боли в желудке и другие проблемы с ЖКТ. Помимо этого, в мандаринах содержится большое количество аскорбиновой кислоты и витамина С, поэтому большое потребление может спровоцировать переизбыток этого вещества», — отметила Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

freepik.com

Фото: [freepik.com]

И снова сахар

Также, продолжила диетолог, мандарины содержат сахар.

«Их употребление в непомерном количестве может привести к повышенному уровню сахара в крови, а это особенно опасно для людей с диабетом или предрасположенностью к диабету», — подытожила Кондаурова.

Ранее эндокринолог называла безопасную дозу мандаринов в день.

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