«Аморальное движение»: биотехнолог раскрыл, кто виноват в распространении коронавируса по всему миру

Ровно четыре года назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, что стало началом пандемии COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус унес жизни более шести миллионов человек по всему миру и 400 тыс. — в России.

Вирусолог Сергей Вострухов раскрыл подробности прошедшей пандемии COVID-19 и рассказал, стоит ли ждать новых угроз от этой тяжелой болезни.

«Цифры жертв коронавируса в размере около семи млн человек не характеризуют какую-то необычную интенсивную вспышку заболевания. Всего за время пандемии, по разным данным, было зарегистрировано около 800 млн случаев заболевания», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, статистика гибели от COVID-19 может шокировать и пугать, однако летальность инфекции составила около 0,9%. Он отметил, что науке известны гораздо более опасные заболевания.

«Большое количество зарегистрированных смертельных случаев связано, прежде всего, с высокой скоростью распространения коронавируса, особенно в регионах с большой плотностью населения, а также с задержкой в разработке и выводе на рынок эффективных вакцин», — подчеркнул биотехнолог.

По мнению собеседника, число жертв вируса могло быть еще меньше, если бы не пагубное влияние движения антипрививочников.

«Это аморальное по своей сути движение сыграло в распространении COVID-19 не последнюю роль. Неизвестно, сколько людей из-за них отказалось от прививки, заболело и получило осложнения от заболевания. И до сих пор многие отказываются от вакцинации, и не только от коронавируса», — пожаловался эксперт.

Вострухов напомнил, что новые штаммы вируса появляются регулярно: он постоянно мутирует и накапливает в геноме изменения, которые помогают ему преодолеть иммунную защиту нашего организма.

«Вакцина от самого нового штамма Пирола появится не ранее 2024 года, поэтому в период заболеваемости ОРВИ люди будут заражаться и коронавирусом. Его возбудитель изменчив, из-за чего нельзя исключать новых вспышек и даже эпидемий», — предупредил вирусолог.

Биотехнолог добавил, что в таких условиях следует снова соблюдать меры персональной защиты: носить маски, пользоваться антисептиками и избегать контакта с заболевшими. При первых признаках заболевания обязательно обращайтесь к специалисту и не занимайтесь самолечением.

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