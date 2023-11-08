«Необходимо ускорить разработку вакцин»: выяснилось, возможна ли новая эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил , что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна. По словам главы ведомства Анны Поповой, существующие риски не требуют от россиян прививаться от COVID-19.

При этом Попова также заявила о новой волне заболеваемости коронавирусом. За последний месяц зарегистрировано в два раза больше случаев заражения, чем месяцем ранее.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, стоит ли прививаться от COVID-19 и возможна ли новая эпидемия нашумевшего вируса.

«Даже в период вспышек менее опасного ОРВИ существует и растет вероятность появления новых вариантов возбудителей. Относиться к этому нужно со всей серьезностью», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, правильным решением для медицинского сообщества будет готовиться не к эпидемии, а к пандемии.

«С учетом постоянного мутирования вируса и возникновения все более опасных штаммов, вызывающих серьезные и продолжительные осложнения, необходимо ускорить разработку вакцин», — поделился своим мнением биотехнолог.

Эксперт считает, что накопленный российской системой здравоохранения опыт борьбы с COVID-19 — не повод игнорировать эпидемиологическую обстановку. Обычным людям также следует быть внимательнее к новостям о заболеваемости.

«Необходимо вовремя и в соответствии с рекомендациями специалистов сделать соответствующие прививки. Откажитесь от самостоятельного назначения себе и близким антибиотиков: это может вызвать серьезные осложнения, особенно в случае инфекций, которые приобрели лекарственную устойчивость», — посоветовал собеседник.

Вострухов также добавил, что при любых симптомах коронавируса следует немедленно обратиться к специалисту. Так вы сбережете жизнь и здоровье не только себе, но и окружающим.

Ранее мы раскрыли другие подробности новой волны заболеваемости COVID-19.