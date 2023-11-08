«Необходимо ускорить разработку вакцин»: выяснилось, возможна ли новая эпидемия коронавируса
Вирусолог Вострухов: России стоит приготовиться к новой эпидемии COVID-19
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Роспотребнадзор сообщил, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна. По словам главы ведомства Анны Поповой, существующие риски не требуют от россиян прививаться от COVID-19.
При этом Попова также заявила о новой волне заболеваемости коронавирусом. За последний месяц зарегистрировано в два раза больше случаев заражения, чем месяцем ранее.
Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, стоит ли прививаться от COVID-19 и возможна ли новая эпидемия нашумевшего вируса.
«Даже в период вспышек менее опасного ОРВИ существует и растет вероятность появления новых вариантов возбудителей. Относиться к этому нужно со всей серьезностью», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, правильным решением для медицинского сообщества будет готовиться не к эпидемии, а к пандемии.
«С учетом постоянного мутирования вируса и возникновения все более опасных штаммов, вызывающих серьезные и продолжительные осложнения, необходимо ускорить разработку вакцин», — поделился своим мнением биотехнолог.
Эксперт считает, что накопленный российской системой здравоохранения опыт борьбы с COVID-19 — не повод игнорировать эпидемиологическую обстановку. Обычным людям также следует быть внимательнее к новостям о заболеваемости.
«Необходимо вовремя и в соответствии с рекомендациями специалистов сделать соответствующие прививки. Откажитесь от самостоятельного назначения себе и близким антибиотиков: это может вызвать серьезные осложнения, особенно в случае инфекций, которые приобрели лекарственную устойчивость», — посоветовал собеседник.
Вострухов также добавил, что при любых симптомах коронавируса следует немедленно обратиться к специалисту. Так вы сбережете жизнь и здоровье не только себе, но и окружающим.
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