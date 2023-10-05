Анемия, слабость, утомляемость: что будет, если питаться только курицей

Курица содержит много белка, витаминов и минералов. Однако если питаться только ей, это может привести к некоторым негативным последствиям для организма, рассказала диетолог-психолог Анастасия Кондаурова.

По ее словам, несмотря на всю пользу мяса этой птицы, она не является источником всех необходимых питательных веществ.

«Во-первых, курица не содержит такого количества железа, как говядина, а железо очень важно для транспортировки кислорода в организме, чтобы поддерживать нормальное функционирование крови. Недостаток железа может привести к анемии, слабости и утомляемости», — пояснила эксперт.

Во-вторых, уточнила собеседница, курица более низкокалорийна и содержит меньше жиров по сравнению со свининой.

«Жиры важны для поддержания здоровья, кожи, волос и нервной системы, а также для адекватного функционирования гормональной системы. Отсутствие достаточного потребления жиров может привести к дефициту энергии и нарушению работы различных органов. Также свиной жир, например, помогает выделению желчи и ферментов в организме, а также участвует в переваривании пищи и улучшает перистальтику кишечника», — добавила Кондаурова.

Диетолог уточнила, что питание, основанное только на курице, также может привести к недостатку других очень важных питательных веществ.

«Сюда входят некоторые витамины, минералы пищевого волокна. Важно подчеркнуть, что многообразие в рационе является ключевым для для поддержания здоровья и обеспечения необходимого баланса питательных веществ. Рекомендую включать в свой рацион разнообразные виды мяса, рыбу, обязательно овощи, фрукты, злаки и другие источники питательных веществ», — подытожила эксперт.

Ранее выяснилось, какой продукт может спасти от депрессии.