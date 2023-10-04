«Главный фрукт осени»: выяснилось, какой продукт может спасти от депрессии
Диетолог Кондаурова раскрыла целебные свойства манго
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Осенние холода — суровое испытание для организма, выдержать которое весьма сложно. Однако существуют продукты, помогающие человеку пережить непогоду, не столкнувшись с проблемами.
Об одном из таких рассказала диетолог Анастасия Кондаурова. Эксперт посоветовала россиянам этой осенью включить в свой рацион манго.
«Этот великолепный продукт может принести вам массу пользы в холодный период. Манго — главный фрукт осени, и этому есть несколько причин», — отметила собеседница.
Например, одно из его свойств — поддержка иммунной системы.
«Манго богато витамином C, который служит основой для укрепления здоровья в указанное время года, когда вирусы и бактерии становятся более распространенными», — пояснила диетолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кондаурова напомнила, что кожа тоже подвергается испытаниям осенью. Манго, в свою очередь, содержит витамин A и другие антиоксиданты, которые способствуют увлажнению и улучшению эластичности кожи, предотвращает ее старение и высыхание.
Кроме того, манго способствует заживлению ран, что особенно актуально в прохладное время года, когда кожа испытывает стресс.
Еще один важный фактор — влияние фрукта на уровень стресса. Вы удивитесь, но выяснилось, что манго способно бороться с плохим настроением.
«Манго содержит витамин B6, играющий важную роль в производстве серотонина, гормона счастья. Регулярное потребление этого продукта поможет снизить риск развития депрессии в период, когда многие люди сталкиваются с пониженным уровнем энергии и тревогами», — отметила диетолог.
Помимо прочего, заключила Кондаурова, упомянутый продукт — это богатый источник питательных веществ. Он содержит широкий спектр витаминов и минералов, таких как витамины K и E, калий и магний. Эти элементы являются необходимыми для нормального функционирования организма и для поддержания здоровья.
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