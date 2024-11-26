Антибиотики могут нанести организму вред

В целом антибиотики являются мощными препаратами, которые обычно применяются в борьбе с различными инфекциями, при этом они не действуют избирательно и могут оказать негативное влияние на микрофлору. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По мнению медиков, антибиотики уничтожают не только патогенные бактерии, а также и полезные, играющие важную роль в переваривании пищи и поддержании здоровья ЖКТ. Во время использования этих препаратов баланс микрофлоры нарушается, что может привести к различным расстройствам ЖКТ, в том числе диарее, запорам и вздутию живота. В ряде случаев может появиться дисбактериоз, требующий дополнительного лечения для восстановления нормальной работы кишечника.

Как отмечают врачи-терапевты, весьма важно правильно принимать антибиотики, прежде всего по назначению врача с целью минимизации негативных последствий приема препаратов для организма, и строго следовать их рекомендациям.

Помимо этого, не стоит забывать и о поддержке микрофлоры во время и после курса препаратов с помощью пробиотиков и пребиотиков, которые могут помочь восстановить баланс микробов в организме и улучшить пищеварение.

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