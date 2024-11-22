Жителям Подмосковья объяснили, можно ли сочетать алкоголь с антибиотиками

Алкоголь не стоит сочетать с антибиотиками, потому что это снизит действие лекарственного препарата. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, спиртное также может вызвать более выраженные побочные эффекты от антибиотиков и повысить риск развития аллергических реакций на препараты.

«Все это в совокупности может привести к тому, что человек пьет лекарство, а эффекта от него не наступает», — сказал Холдин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.