Аптечные убийцы: 17 таблеток из домашней аптечки методично разрушают печень

Специалисты крупного медицинского исследовательского центра предупредили о потенциальной гепатотоксичности ряда широко применяемых лекарственных средств. В обновленном перечне указаны 17 препаратов, ассоциированных с развитием тяжелых поражений печени, вплоть до необходимости госпитализации и случаев острой печеночной недостаточности, сообщает Главный Региональный.

Список включает медикаменты различных терапевтических групп. Среди них указаны антибактериальный препарат метронидазол, противотуберкулезное средство изониазид, антиретровирусный препарат ставудин, а также психотропное средство хлорпромазин. Отдельное внимание уделено некоторым противоопухолевым препаратам, таким как эрлотиниб, талидомид и леналидомид.

Все указанные лекарства официально разрешены к применению и входят в клинические рекомендации для лечения соответствующих заболеваний. Однако эксперты подчеркнули, что их прием в связи с доказанными рисками требует строгого врачебного контроля.

