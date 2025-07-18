Арбузы и лед под запретом: инфекционист предупредил о рисках

Врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал о повышенном риске пищевых отравлений в летний период. По его словам, особую опасность представляют арбузы и лед в напитках, пишет « Газета.ru ».

Специалист объяснил, что при температуре от +20 °C бактерии и вирусы активно размножаются, создавая идеальную среду для развития инфекций. Особенно рискованными являются разрезанные арбузы, поскольку невозможно отследить, кто и чем их резал. Кроме того, опасность представляет лед, приготовленный из неочищенной воды.

Врач выделил несколько категорий продуктов повышенного риска:

Особую опасность представляют пляжные перекусы: вареная кукуруза, пахлава, сосиски в тесте. Риск отравления связан с неизвестными условиями приготовления и возможностью загрязнения песком.

Доктор также обратил внимание на домашнюю кухню, которая становится причиной 50% летних отравлений. Основные причины — использование испорченных продуктов, неправильное хранение и употребление еды, приготовленной накануне.

Неронов рекомендует готовить пищу на один прием и хранить ее не более 6–12 часов исключительно в холодильнике. Это поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье в летний период.

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