Самолечение препаратами для похудения грозит серьезными осложнениями

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рассказала о серьезных рисках, связанных с самостоятельным применением препаратов для снижения веса, пишет « Газета.ru ».

По словам специалиста, многие люди назначают себе такие лекарства без консультации с врачом, что может привести к серьезным последствиям для здоровья. Препараты на основе эксенатида, лираглутида, ликсисенатида, семаглутида, дулаглутида действительно помогают снизить вес, но их назначение и дозировка должны определяться только врачом.

Среди серьезных побочных эффектов — острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и атония кишечника, представляющие угрозу для жизни. Более распространенные последствия включают тошноту, рвоту, нарушения стула, головные боли, бессонницу и вялость. Также возможно снижение уровня сахара в крови, сопровождающееся головокружением и слабостью.

Особую опасность представляет то, что такие препараты могут полностью подавлять чувство голода. При неправильном питании организм начинает расходовать мышечную массу вместо жировой ткани. После прекращения приема лекарств часто наблюдается эффект «йо-йо» — быстрый возврат потерянного веса.

При отсутствии сбалансированного питания и физической активности может развиться саркопения — потеря мышечной массы, повышающая риск травм и снижающая продолжительность жизни.

Врач подчеркивает, что препараты для снижения веса должны назначаться только при наличии показаний и под контролем специалиста. Самолечение может не только не дать желаемого результата, но и серьезно навредить здоровью.

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