Арбузы vs дыни: стало известно, какие бахчевые полезнее

С августа стартует сезон арбузов и дынь, который продлится до середины октября. Прежде, чем активно употреблять в пищу плоды этих бахчевых культур, необходимо определиться, что и для кого будет полезнее.

Врач-педиатр и терапевт Юлия Сиверцова считает, что неплохо и то, и другое.

«Бахчевые культуры, к которым относятся арбузы и дыни, на 90% состоят из воды. В жаркую погоду человек хочет пить, а очень многие люди любят пить не только воду, хотя она полезнее всего, а сладкие напитки. Лучше вместо них выбрать арбуз или дыню. В арбузе, конечно же, воды больше», — уточнила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По калорийности арбуз тоже выигрывает у дыни, дополнила Сиверцова.Также он может охлаждать: если его положить в холодильник и есть, когда станет жарко, он поднимет настроение, будет способствовать выработке гормона радости.

«Одна и другая культура содержат группы витаминов: витамин А, витамин С и группы витаминов В. Понятно, что нельзя ни в коем случае арбузом или дыней пытаться полностью восполнить баланс витаминов в организме, потому что тогда надо съесть огромное количество данных культур, но как десерт это хороший вариант для ослабленных людей, для людей с проблемами нервной системы, для тех, кто в состоянии психологической напряженности», — пояснила медик.

Помимо витаминов группы В, в арбузах и дынях содержится еще большое количество микроэлементов, таких как железо, калий, магний, фосфор, цинк и натрий. Также там содержатся жизненно необходимые аминокислоты: лизин, триптофан.

«У арбуза, по-моему мнению, плюсов больше, потому что помимо всех перечисленных веществ в его составе есть фолиевая кислота, витамин D, кремний. Фолиевая кислота нужна организму для нервной системы», — отметила Сиверцова.

Ранее выяснилось, к чему может привести чрезмерное количество арбузных корочек в организме.