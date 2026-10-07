Менингококк убивает за сутки: врачи назвали «золотые шесть часов» для спасения

Менингококковая инфекция способна убить человека за сутки, а при тяжелых формах счет идет на часы. Как сообщает Altapress.ru , об этом предупредили российские специалисты. По словам кандидата медицинских наук, заведующей отделом разработки научных подходов к иммунизации НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Б. В. Петровского Марины Федосеенко, при крайне тяжелых формах на помощь есть лишь около шести часов.

Дети первого года жизни наиболее уязвимы: заболеваемость среди них почти в 40 раз выше, чем у взрослых, а летальность — почти в 5 раз выше. Даже после выздоровления более четверти перенесших тяжелую инфекцию сталкиваются с последствиями: нарушениями слуха, неврологическими и когнитивными расстройствами, эпилепсией, гидроцефалией. При менингококковом сепсисе возможны тромбозы, некроз тканей и ампутации. Пример: восьмилетняя Даша провела в реанимации около полугода, ей ампутировали обе руки и ноги. Ее мама сожалеет, что не сделала прививку.

Менингококковая инфекция — вакциноуправляемая. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц отметила, что летальность при ней самая высокая среди вакциноуправляемых инфекций, а течение настолько быстрое, что врачи иногда не успевают помочь. В России есть вакцины, позволяющие защитить ребенка с раннего возраста. Распространенное мнение, что от менингита спасают шапка или гигиена, не соответствует действительности.

В Алтайском крае ситуация иная: там регистрируют энтеровирусную инфекцию, которая может вызывать серозный менингит. За первые 7 месяцев 2026 года выявили 23 случая энтеровирусной инфекции, два из них — серозный менингит у детей. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова пояснила, что энтеровирус может протекать как легкая форма, например герпетическая ангина, либо как более тяжелый серозный менингит. Заболевание начинается остро: озноб, температура до 39–40 градусов, тошнота, быстро нарастающая головная боль. Первые симптомы похожи на ОРВИ, поэтому важно не заниматься самолечением. Энтеровирусы передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, водным и пищевым путями. Профилактика — мытье рук, безопасная вода, отказ от посещения школы или детсада при болезни, санитарные меры. По словам Переладовой, вероятность заболеть серозным менингитом при контакте с больным невелика, семейных очагов в регионе нет.