Менингококк убивает за сутки: врачи назвали «золотые шесть часов» для спасения

Altapress.ru: менингококковая инфекция может за часы поражать организм

Общество

Менингококковая инфекция способна убить человека за сутки, а при тяжелых формах счет идет на часы. Как сообщает Altapress.ru, об этом предупредили российские специалисты. По словам кандидата медицинских наук, заведующей отделом разработки научных подходов к иммунизации НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Б. В. Петровского Марины Федосеенко, при крайне тяжелых формах на помощь есть лишь около шести часов.

Дети первого года жизни наиболее уязвимы: заболеваемость среди них почти в 40 раз выше, чем у взрослых, а летальность — почти в 5 раз выше. Даже после выздоровления более четверти перенесших тяжелую инфекцию сталкиваются с последствиями: нарушениями слуха, неврологическими и когнитивными расстройствами, эпилепсией, гидроцефалией. При менингококковом сепсисе возможны тромбозы, некроз тканей и ампутации. Пример: восьмилетняя Даша провела в реанимации около полугода, ей ампутировали обе руки и ноги. Ее мама сожалеет, что не сделала прививку.

Менингококковая инфекция — вакциноуправляемая. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц отметила, что летальность при ней самая высокая среди вакциноуправляемых инфекций, а течение настолько быстрое, что врачи иногда не успевают помочь. В России есть вакцины, позволяющие защитить ребенка с раннего возраста. Распространенное мнение, что от менингита спасают шапка или гигиена, не соответствует действительности.

В Алтайском крае ситуация иная: там регистрируют энтеровирусную инфекцию, которая может вызывать серозный менингит. За первые 7 месяцев 2026 года выявили 23 случая энтеровирусной инфекции, два из них — серозный менингит у детей. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова пояснила, что энтеровирус может протекать как легкая форма, например герпетическая ангина, либо как более тяжелый серозный менингит. Заболевание начинается остро: озноб, температура до 39–40 градусов, тошнота, быстро нарастающая головная боль. Первые симптомы похожи на ОРВИ, поэтому важно не заниматься самолечением. Энтеровирусы передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, водным и пищевым путями. Профилактика — мытье рук, безопасная вода, отказ от посещения школы или детсада при болезни, санитарные меры. По словам Переладовой, вероятность заболеть серозным менингитом при контакте с больным невелика, семейных очагов в регионе нет.

Читайте также

День Веры Надежды и Любови: что нельзя было забывать женщинам 30 сентября

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Американский телеведущий Виктор Лопез умер после двух лет борьбы с раком

«Воспитывать, а не готовить к школе». Что изменится в программе садов?

«Воспитывать, а не готовить к школе». Что изменится в программе садов?

«Ржавая фляга, стекло и бумажка с именем». В Египте нашли бутылку с запиской 50-летней давности

«Ржавая фляга, стекло и бумажка с именем». В Египте нашли бутылку с запиской 50-летней давности

Глава самой дорогой компании ЕС предупредил о последствиях экспортных ограничений

Секреты немецкой разведки утекли наружу: арестован бывший руководитель

Россияне стали чаще покупать молочные протеиновые коктейли

Россияне стали чаще покупать молочные протеиновые коктейли

Врач рассказал, чем опасна длительная прогулка под дождем

Врач рассказал, чем опасна длительная прогулка под дождем

Эксперт объяснил, когда отказ в выплате по ОСАГО является законным

Эксперт объяснил, когда отказ в выплате по ОСАГО является законным

Семья с 3 детьми вместо одного ребенка: ФАС предложила изменить правила социальной рекламы

Россия предложила США помощь с аналогом «Госуслуг»

Россия предложила США помощь с аналогом «Госуслуг»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное