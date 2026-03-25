Баня как стресс: кому нельзя париться и сколько можно без вреда для здоровья
Мужчинам, которые планируют стать отцами, стоит ограничить время пребывания в бане или сауне. Как рассказал в беседе с «Абзацем» уролог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе, длительное воздействие высоких температур способно негативно сказаться на качестве сперматогенеза.
Безопасные рамки
Специалист рекомендует мужчинам в период планирования беременности ограничиваться 10–15 минутами за один сеанс, посещая парную не чаще двух-трех раз в неделю. Тем, у кого уже есть проблемы с репродуктивной системой, от банных процедур на это время лучше отказаться вовсе.
Для здоровых людей ограничения менее строгие — они могут проводить в бане и полчаса без каких-либо последствий. Однако, как подчеркнул врач, важно учитывать не только продолжительность, но и интенсивность воздействия: чем выше температура и чем слабее здоровье, тем бережнее должен быть режим.
Как тепло влияет на организм
Высокая температура воспринимается телом как стресс. В ответ запускаются обменные процессы: организм пытается охладиться через потоотделение, активизирует сосуды и мобилизует резервные силы. В целом для здорового человека такая встряска безвредна и даже полезна.
Но есть категории, для которых этот механизм может обернуться проблемами. В зоне риска — пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и мужчины, заботящиеся о своем репродуктивном потенциале.
Почему страдает фертильность
Яички у мужчины расположены не внутри тела, а в мошонке — так природа позаботилась об их терморегуляции. В холоде мошонка сжимается, приближая яички к теплу тела, в жару — растягивается, отдаляя их. Но когда окружающая температура зашкаливает, механизм терморегуляции перестает справляться.
Если мужчина систематически и подолгу парится, яички оказываются в условиях искусственного перегрева. Это ведет к ухудшению качества сперматогенеза — страдают и сами сперматозоиды, и семенная жидкость в целом.
Ранее сообщалось, что стероиды и перегрев повышают риск бесплодия среди мужчин.