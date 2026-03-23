Барическая пила и магнитные бури: врач предупредил об опасностях весны

Весна вступает в свои права, но делать далеко идущие выводы по погоде на этой неделе — дело неблагодарное. Утреннее солнце и дневное тепло могут обернуться ночным заморозком, а следом — плотным туманом. Колебания температуры здесь лишь верхушка айсберга: вместе с антуражем приходят скачки атмосферного давления и влажности. Кто-то этого даже не замечает, а для других такой климатический «качели» становится серьезным испытанием для организма. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев поясняет: метеорологическая турбулентность ранней весны бьет прежде всего по сосудам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, смена циклонов и антициклонов, температурные контрасты и магнитные бури заставляют артериальное давление у метеозависимых людей и пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями то взлетать, то стремительно падать. Врачи даже используют термин «барическая пила» — это когда частые и резкие перепады атмосферного давления буквально «пилят» самочувствие гипертоников и гипотоников.

Медик пояснил, что механизм здесь простой, но коварный. При циклоне, когда атмосферное давление падает, гипотоники сталкиваются со снижением кислорода в крови — их и без того низкое давление проседает еще сильнее, вызывая слабость, головокружение и непреодолимую сонливость. А вот у гипертоников в ответ на кислородное голодание срабатывает компенсаторный механизм: сосуды спазмируются, давление резко подскакивает, а сердце начинает биться быстрее. Добавьте к этому перепады температуры: на холоде сосуды сужаются, в тепле расширяются, и когда эти режимы сменяют друг друга с бешеной скоростью, сосудистая стенка просто не успевает адаптироваться, временно теряя эластичность. Для здорового человека это тренировка, для ослабленного — повышенная нагрузка и риск срыва.

По его мнению, тем не менее весна бьет еще с двух флангов. Март и апрель — время высокой солнечной активности, когда магнитные бури делают кровь более густой и склонной к тромбообразованию, нарушают работу блуждающего нерва и тонус сосудов. Плюс высокая влажность: она затрудняет теплоотдачу, провоцируя перегрев и увеличение объема циркулирующей крови, а в холоде усиливает спазм сосудов. Замыкает список весенний гиповитаминоз — дефицит витаминов группы B, C, D и ключевых микроэлементов (магния, селена, железа, цинка) лишает сосудистую систему необходимой поддержки. В группе риска, по словам врача, не только гипертоники и гипотоники, но и люди с атеросклерозом (у них сосуды потеряли эластичность), подростки и пожилые, пациенты с ожирением, беременные и все, кто традиционно считается метеочувствительным. Однако главный посыл эксперта — не паниковать, а действовать системно. Дважды в день измерять давление, вести дневник, строго соблюдать назначенную врачом терапию. В дни магнитных бурь пить больше чистой воды для разжижения крови, сократить соль, жирное, острое и кофеин, налегая на продукты с калием и магнием — бананы, орехи, зеленые овощи.

Еделев подчеркнул, что сон, отсутствие переутомления и умеренная физическая активность в часы относительной погодной стабильности помогают сосудам адаптироваться. Но есть и тревожные маркеры, при которых медлить нельзя: сильная головная боль, тошнота, мелькание мушек перед глазами, боль в груди или одышка требуют немедленного обращения за помощью. Если же недомогания, связанные с погодой, становятся систематическими и длятся дольше нескольких дней, это повод не терпеть, а идти к врачу и корректировать подход к своему здоровью. Весна — время обновления, но для сосудов оно требует особой дисциплины.

Ранее врачи назвали самые опасные весенние дни для гипертоников.