Сосудистый шторм: врачи назвали самые опасные весенние дни для гипертоников

Весеннее пробуждение природы несет в себе скрытые угрозы для здоровья, превращая долгожданное потепление в период высокого риска сосудистых катастроф. Резкие скачки атмосферного давления, колебания влажности и температуры напрямую влияют на тонус сосудов и вязкость крови, что нередко становится причиной роста числа инсультов. Заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова в беседе с REGIONS отмечает, что именно весенние метеофакторы способны спровоцировать опасные изменения в организме. Наибольшую тревогу у медиков вызывают дни с резкими погодными переменами, когда внезапное тепло сменяется холодом, заставляя сосудистую систему работать на износ.

В группе риска традиционно оказываются метеочувствительные люди, пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией и те, кто уже сталкивался с нарушениями мозгового кровообращения. Для таких граждан «температурные горки» могут обернуться спазмом сосудов, учащением пульса или тромбозом.

Как поясняет врач-невролог, подобные атмосферные колебания провоцируют как критические подъемы, так и резкие падения артериального давления. Чтобы избежать фатальных последствий, специалист призывает к жесткой самодисциплине: в этот период необходимо ежедневно контролировать показатели давления и строго придерживаться схемы лечения, не допуская самостоятельной отмены препаратов.

Помимо медикаментозной поддержки, важную роль играет образ жизни в переходный сезон. Для снижения нагрузки на сердце врачи рекомендуют избегать как переохлаждения, так и перегрева, а также ограничить употребление соли и алкоголя. Полноценный сон и умеренная физическая активность становятся ключевыми факторами, помогающими организму адаптироваться к капризам природы.

Своевременная профилактика и внимание к сигналам собственного тела позволяют пережить нестабильный весенний период без серьезного ущерба для здоровья и избежать экстренной госпитализации.

