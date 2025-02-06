Беглов назначил нового вице-губернатора Петербурга по здравоохранению

Звоник будет отвечать за работу комитета здравоохранения, комитета по информатизации и связи, а также управления ветеринарии. На протяжении пяти лет этот пост занимал доктор медицинских наук и хирург-онколог Олег Эргашев. Он ушел с должности по собственному желанию 22 января.

В его обязанности входила координация работы комитета по здравоохранению, комитета социальной политики, городского управления ветеринарии и управления социального питания.

Константин Звоник окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в 2002 году. С 2016 года он трудился в Департаменте здравоохранения Москвы, затем в Минздраве Московской области. В октябре 2021 года стал специальным представителем губернатора Петербурга и в 2023 году возглавил ТФОМС.

Ранее сообщалось, что Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса».