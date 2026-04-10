«Бегом к выгоранию»: психолог из Подмосковья объяснила, почему быстрая походка выдает скрытую тревогу

Психолог из Подмосковья Марина Павлова предупреждает: чрезмерно быстрая походка — это не признак бодрости, а биологический индикатор скрытой тревоги и хронического стресса. И если вы не можете замедлиться без раздражения — вы на пути к выгоранию. Об этом сообщает REGIONS .

По словам специалистки, скорость шага напрямую связана с психическим состоянием. Да, уверенная быстрая ходьба иногда говорит о компетентности и собранности. Но если при этом у человека зажаты плечи, напряжен лоб, а дыхание поверхностное — это не энергия, это тревога. Такие люди вечно куда-то бегут, боясь не успеть. А главное — они разучились ходить медленно.

Это тревожный звонок. Современный мир с его скоростями и дедлайнами убивает способность просто быть в моменте. Медленная ходьба без телефона кажется пустой тратой времени. Но именно в этой «пустоте» мозг восстанавливается.

Психолог советует выделять 10 минут в день на неторопливую прогулку без цели. Смотреть по сторонам, дышать, не ускоряться. Это снижает кортизол, нормализует давление и улучшает настроение.

