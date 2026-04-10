«Он отдаляется, но не уходит»: психолог назвала три скрытых признака скорого разрыва отношений

Психолог Сильвия Северино назвала три «звоночка», которые выдают желание разорвать связь. И первый из них — американские горки настроения. Об этом сообщает El Economista.

Сегодня он нежен, а завтра смотрит сквозь вас. По словам психолога, это не ваша вина. Просто человек уже начал отдаляться эмоционально, но еще не решился на финальный шаг. Он как будто застрял на пороге: нога уже на улице, а рука все еще держится за дверную ручку.

Второй признак — глухая стена. Меньше разговоров, меньше объятий. Вы пытаетесь наладить контакт, а он просто позволяет отношениям разваливаться самим собой. Это не занятость, не усталость. Это осознанное дистанцирование. Человек уже вышел из отношений, даже не сказав вам об этом.

И третий, самый токсичный сигнал — бесконечные обвинения. Вдруг вы стали виноваты во всех смертных грехах? Партнер специально раздувает скандалы из ничего. Зачем? Чтобы потом оправдать свой уход. Психолог советует не закрывать глаза на эти признаки. Если вы узнали в описании свою пару, приготовьтесь к худшему. Или попробуйте честный разговор, пока не стало слишком поздно.

