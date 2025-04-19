Белый дом опубликовал информацию об истинном происхождении COVID-19

На официальном сайте Белого дома разместили страницу, посвященную вопросу происхождения COVID-19. В документе утверждается, что пандемия стала результатом утечки вируса из лаборатории.

Согласно публикации, лабораторная утечка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань.

В качестве подтверждения этой версии американские власти приводят ряд аргументов, включая особенность заражения. Для инфицирования достаточно однократного контакта с вирусом. Для сравнения, другие вирусы обычно требуют многократного воздействия, чтобы проникнуть в организм человека.

Еще одним доводом является структура самого вируса. По мнению авторов публикации, характеристики настолько уникальны, что их совокупность не могла сформироваться естественным путем.

Ранее члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали проект соглашения о подготовке мира к будущим пандемиям.