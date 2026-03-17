Беременность как детектор смерти: врач развенчал миф о том, что роды провоцируют рак

Громкая история известного блогера, у которой после родов диагностировали рак желудка четвертой стадии, всколыхнула общественность. Многие задались вопросом: могла ли беременность спровоцировать смертельный недуг? Главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко в беседе с СеверПост дал четкий ответ: винить тут стоит не роды, а многолетнее игнорирование медицинских осмотров.

По словам специалиста, беременность сама по себе не вызывает рак. Она лишь становится тем редким в жизни женщины периодом, когда она наконец-то попадает к врачам для всестороннего обследования. Если бы любой взрослый человек с той же тщательностью проверял свой организм ежегодно, вероятность обнаружить скрытые патологии была бы точно такой же. Беременность в данном случае выступает не причиной болезни, а своеобразным «детектором», позволяющим разглядеть проблему, которая существовала годами.

Онколог подчеркнул, что рак может быть выявлен при любом состоянии, если пациент проходит соответствующую диагностику. Просто во время беременности женщины встают на учет, сдают анализы, делают УЗИ — то, что в обычной жизни люди игнорируют годами, списывая недомогания на усталость или стресс.

Единственный способ не оказаться в подобной ситуации — регулярно проходить диспансеризацию и не пропускать профилактические осмотры. Раннее выявление онкологии дает шанс на успешное лечение, тогда как запущенные стадии оставляют врачам гораздо меньше возможностей.

