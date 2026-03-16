«Я очень хочу жить»: Лерчек поблагодарила всех за поддержку после приостановки уголовного дела в видео

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые обратилась к поклонникам после того, как суд принял решение приостановить уголовное дело в связи с диагностированным у неё онкологическим заболеванием. Она поблагодарила всех за поддержку и выразила радость в связи с решением Гагаринского районного суда. Об этом пишет Starhit.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, 16 марта мера пресечения блогеру была изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. Производство по уголовному делу о выводе за границу более 250 млн рублей приостановлено из-за состояния здоровья фигурантки. Прокуратура не возражала против такого решения.

Ранее стало известно, что у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. По информации источников, метастазы обнаружены в позвоночнике, ногах и легких. Из-за поражения костей черепа у блогера возникли проблемы со зрением. Врачи уже провели ряд операций, удалив новообразования в позвонках. В настоящее время Чекалина проходит курс лучевой терапии.

После решения суда Лерчек вышла на связь с общественностью. Она выразила искреннюю радость и поблагодарила людей за оказанную поддержку. «Я очень хочу жить, и я буду жить!» — передает издание слова блогера, сказанные в эмоциональном обращении. Уголовное преследование в отношении бывшего мужа блогера Артема Чекалина будет продолжено, его дело выделено в отдельное производство.

Ранее стало известно, что актер Сергей Мамаев пропал в Москве после пьяного дебоша.