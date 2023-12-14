Беременные женщины из Подмосковья могут проконсультироваться с врачом через Интернет

Так, с начала этого года для беременных женщин в Подмосковье было проведено уже почти девяносто тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что в ходе подобного онлайн-приема можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, и многое другое.

Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова подчеркнула, что такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте.

Ранее Андрей Воробьев отмечал, что все подмосковные женские консультации модернизируют до конца года.