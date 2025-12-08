Бесплатные таблетки в 2026 году: какие болезни дают право на бесплатные лекарства, но о них молчат

В 2026 году для пенсионеров и федеральных льготников сохранится право на бесплатное получение лекарств по утвержденным перечням. Основные принципы системы, включая категории получателей и механизм выписки рецептов, изменений не претерпят, однако будут усилены цифровые каналы взаимодействия и контроль за логистикой поставок, сообщают Известия.

Право на льготные лекарства имеют пенсионеры по возрасту и инвалидности, ветераны ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации, а также лица с определенными социально значимыми заболеваниями. Конкретный перечень регулируется федеральным законодательством и уточняется региональными властями. Часть льготников, получающих набор социальных услуг (НСУ), вправе выбрать между натуральной формой (включая лекарства) и денежной компенсацией, уведомив об этом Социальный фонд России.

Основой для назначения служат перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые регулярно актуализируются. Рецепт выписывает лечащий врач по месту прикрепления пациента, указывая международное непатентованное наименование (МНН). Срок действия такого рецепта обычно составляет 30 дней. Получить препарат можно в аптеках, участвующих в программе льготного отпуска.

Для оформления потребуются паспорт, полис ОМС, документ, подтверждающий право на льготу (например, пенсионное удостоверение или справка об инвалидности), и рецепт от врача. Процедуру можно упростить, используя портал «Госуслуги» для записи к врачу и получения электронного рецепта.

В случае отсутствия нужного препарата в аптеке учреждение обязано предложить аналог с тем же МНН или заказать оригинальное лекарство. Сроки поставки регулируются региональными нормативами. При отказе аптеки выполнить это требование или навязывании платных аналогов рекомендуется обратиться с жалобой в территориальный орган Минздрава, свою страховую медицинскую организацию или в Росздравнадзор по телефону горячей линии 8-800-550-99-03.

