Бесплатный онкоскрининг в Химках: жителям предложили пройти обследование

В Химках проведут день открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи. Всем желающим предоставят возможность пройти бесплатное обследование на выявление онкологических заболеваний на их ранних этапах. Об этом сообщила администрация Химкинского городского округа.

Мероприятие состоится 28 июня с 9:00 до 14:00. Во время этого дня жители города смогут пройти комплексную диагностику, которая включает проверку на наличие новообразований кожи, а также оценку состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Женщинам предложат консультации с врачом-онкологом, возможность пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Чтобы получить услуги, жителям необходимо будет взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований, если такие имеются, что поможет врачу дать квалифицированную консультацию.

Центр амбулаторной онкологической помощи расположен по адресу: ул. Лавочкина, д. 22, каб. 216, контактный телефон - +7 991 295-63-15, а также по адресу ул. Панфилова, д. 21/2, телефон - +7 495 212-10-72.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялся праздничный концерт, посвященный Дню дружбы славян. Его провели в школе, расположенной в Лунево. Участники представили концертную программу, где дошкольники продемонстрировали творческие номера, создавая атмосферу тепла и праздника в зале.