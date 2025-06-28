Патриотический концерт ко Дню дружбы славян провели в Химках

В школе, расположенной в Лунево, прошел патриотический концерт, посвященный Дню дружбы и единения славян. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

Это событие собрало жителей Химок, среди которых были члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Антон Зенькович и общественная деятельница Екатерина Калюжная. Гостям рассказали о значении праздника, подчеркнув, что в мире существует около 300 миллионов славян, и этот день отмечается в 12 странах.

«День дружбы и единения славян — важный праздник, который напоминает нам о наших общих корнях, богатой культуре и многовековой истории, объединяющей славянские народы. Это время, когда мы отмечаем общие ценности и отношенческие связи», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Антон Зенькович, приглашенный спикер и участник СВО, подчеркнул значимость поддержки военных со стороны гражданского общества. Он добавил, что даже самые небольшие усилия и участие детей имеют большое значение для военнослужащих.

«В каждом детском рисунке и каждом искреннем слове — часть тепла и надежды. Эти послания помогают бойцам помнить, за что они сражаются и чьи интересы защищают», — добавила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Завершая встречу, участники представили концертную программу, где дошкольники продемонстрировали творческие номера, создавая атмосферу тепла и праздника в зале.

Ранее сообщалось, что шесть школьников из Химок сдали ЕГЭ по информатике на максимальный балл. Так, стобалльниками стали трое выпускников из Химкинского лицея — Олег Собчук, Михаил Редров и Вениамин Гусаров. Кроме того, 100 баллов набрали Владислав Искрин из Аэрокосмического лицея, Матвей Галактионов из школы «Лига первых» и ученик гимназии № 9 Кирилл Гнездилов.