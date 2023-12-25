Без разрезов и крупных шрамов: врачи в Подмосковье провели сложную операцию на запястье 84-летней женщины

Пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на боли в правой руке после перелома запястья. Ранее у нее был диагностирован синдром карпального канала. Он развивается из-за сдавления срединного нерва в суставном канале. Такое нарушение может спровоцировать снижение чувствительности, развитие остеоартрита и неспособность удерживать предметы.

При отсутствии лечения может быть утрачена работоспособность руки. Женщина решилась на операцию с рассечением связки карпального-запястного канала. Как рассказал заведующий травматологическим отделением Дмитрий Белов, операция осложнялась посттравматическими изменениями в запястье.

«Впервые в Лобне мы провели малоинвазивную операцию женщине в таком почтенном возрасте с разрезами из мини-доступа. В процессе хирургического вмешательства мы рассекли карпальную связку с помощью двух проколов и специального инструмента <…>, так мы освободили загруженный нерв», — отметил врач.

Операция прошла под местным наркозом, контролем УЗИ, без разрезов, перевязок и крупных шрамов. Сейчас пациентку уже выписали. У нее ушла боль и появилась чувствительность в пальцах руки.

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