Без симптомов, но со смертельным исходом: почему гепатит С назвали «ласковым»

В Приморском крае стартовала Неделя борьбы с хроническим вирусным гепатитом С. О проведении тематических мероприятий в социальных сетях сообщает региональный Минздрав, информируют « Вести: Приморье ».

Свое зловещее прозвище — «ласковый убийца» — этот вирус получил не случайно. Он способен годами бессимптомно разрушать клетки печени, никак не выдавая своего присутствия. Человек может чувствовать себя здоровым, даже не подозревая, что внутри него развивается опасное заболевание. Единственный способ обнаружить врага — регулярно сдавать анализы крови и проходить диспансеризацию.

В ведомстве подчеркивают, что гепатит С давно перестал быть приговором. Современный курс терапии занимает всего 2–3 месяца и позволяет полностью элиминировать вирус из организма, возвращая человеку здоровье. Главное условие — вовремя узнать о проблеме.

Регулярная диагностика в данном случае — это не просто формальность, а осознанная забота о своей продолжительной и полноценной жизни.

