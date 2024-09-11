Биохимик Дробышева пояснила, может ли пищевая добавка нанести вред организму

Недавно ученые провели исследование с пищевым красителем и пришли к выводу, что он может делать кожу прозрачной. По мнению ученых, данная процедура поможет в будущем выявлять у человека опухоли, ушибы или же вены для взятия крови. Биохимик Юлия Дробышева рассказала, почему это вещество оказывает такое влияние на кожу и может ли оно нанести вред человеческому организму. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По ее словам, человеческая кожа не является прозрачной из-за того, что твердые тела по законам физики отражают видимый спектр лучей. При этом ключевой спектр у человека — это синий ультрафиолет. В лаборатории, где проводили эксперименты над грызунами, как раз применили молекулы тартразина, которые в состоянии по максимуму поглощать лучи именно этого цвета. Чтобы увидеть ту самую прозрачную кожу, нужно было применить специальные микроскопы.

Эксперт добавила, что данная добавка не представляет угрозу для человека. Однако в связи с секретностью исследований до конца неизвестна ограничительная доза, концентрация вещества.

По ее мнению, на данный момент отсутствует точная информация, что так на кожу влияет только тартразин, возможно, его вводят в связке с еще какими-то веществами. Кроме того, озвученный учеными итог с крысиным мозгом является очень сомнительным, поскольку невозможно просветить обычным пищевым красителем костную часть головы и увидеть там кровеносные сосуды.

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