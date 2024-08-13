Диетолог Журавлева перечислила последствия употребления в пищу продуктов с «мясным клеем»

В первой половине этого года в нашей стране было выявлено почти 30 случаев использования трансглютаминазы, известной как мясной клей, в пищевых продуктах. После еще ряда случаев было принято решение проверять производителей колбасы и прочих мясных и молочных изделий на использование «мясного клея». По словам диетолога Полины Журавлевой, употребление в пищу трансглютаминазы может оказать негативное влияние на пищеварение, иммунитет и даже спровоцировать развитие серьезных заболеваний вроде целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что данный монстрофермент может менять структуру белков. Нередко данную добавку можно встретить в хлебе, молочных продуктах и колбасных изделиях и даже сладостях.

По мнению эксперта, данная добавка используется в качестве экономии сырья. Однако в небольших объемах трансглютаминаза в целом безопасна для человека. В целом фермент ослабляет защитный механизм желудочно-кишечного тракта, способствует наибольшей его проницаемости, создает идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов и имеет еще десятки прочих негативных свойств.

Она добавила, что данная добавка за счет создания сложных белковых соединений повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.

Ранее также химик Людмила Поликарпова пояснила опасность «мясного клея» для человека в больших объемах.