Биолог Лялина определила наиболее полезный способ приготовления яиц

Яйца являются одним из наиболее доступных и полезных продуктов в рационе, однако не все методы их приготовления одинаково ценны. Биолог Ирина Лялина рассказала, каким образом можно сохранить максимум веществ и не навредить здоровью. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в яйцах содержится полноценный белок, который включает все девять незаменимых аминокислот, а также холин, играющий главную роль в работе мозга и нервной системы. Также яйца богаты витаминами A, D, E, группы B, минералами и антиоксидантами.

Эксперт добавила, что вопреки распространенному мнению на большинство людей этот продукт не оказывает негативного влияния, а, напротив, могут повышать уровень «хорошего» холестерина. При этом у людей, страдающих диабетом или имеющих предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, чрезмерное потребление может повышать риск проблем с сердцем. Помимо этого, сырые яйца могут содержать сальмонеллу, поэтому их стоит употреблять только из проверенных источников или подвергать термической обработке.

По ее мнению, здоровым людям можно употреблять в пищу до двух яиц ежедневно без вреда для организма, при этом на ночь лучше есть только белок, без желтка. Среди наиболее полезных методов приготовления остаются вареные яйца, так как они сохраняют большинство витаминов и легко усваиваются.

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