Подмосковный врач Сухорукова рассказала, кому категорически противопоказано есть яйца

Страдающим повышенным холестерином, панкреатитом в стадии обострения, а также аллергикам не стоит употреблять в пищу куриное яйцо. На это в беседе с РИА Новости указала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Людмила Сухорукова.

Как отметила специалист, яйца являются высокоаллергенным продуктом. Причем, в отличие от вареных или жареных, сырые яйца гораздо более аллергенные, сказала Сухорукова.

«Поэтому людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически», — поведала собеседник агентства.

Как подчеркнула гастроэнтеролог, диабетикам также рекомендуется употреблять в пищу яйца, ибо существует серьезный риск развития атеросклероза. Что, в свою очередь, может спровоцировать инсульты и инфаркты.

«Яйца также могут спровоцировать рефлюкс — состояние, когда кислое содержимое желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу и горечь во рту», — добавила Сухорукова.

Детям младше одного года можно съедать не более четвертинки желтка. А вот белок давать малышам в возрасте до года категорически запрещено, заключила врач.

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