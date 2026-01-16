Биолог перечислила нежелательные сочетания с алкогольными напитками

Наиболее вредной закуской к алкоголю являются маринованные продукты, в первую очередь соленые огурцы, помидоры и грибы. Такое мнение в разговоре с « Лентой.ру » высказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, соленая пища способствует обезвоживанию организма, что усиливает негативные последствия алкогольной интоксикации. Это может приводить к повышению артериального давления и дополнительной нагрузке на сердце. Эксперт пояснила, что маринады содержат уксусную кислоту, которая раздражает слизистую желудка и усиливает вредное действие этанола.

Биолог отметила, что алкоголь сам по себе тяжело перерабатывается печенью, а избыток соли еще больше усложняет работу этого органа. Свежие помидоры, по ее словам, также не подходят в качестве закуски из-за органических кислот, вызывающих раздражение желудка и проблемы с пищеварением. При этом томатный сок оказывает менее выраженное негативное воздействие.

Кроме того, опасным считается сочетание спиртного с жирной и жареной пищей — салом, копченостями и шашлыком. Такие продукты замедляют пищеварение и удваивают токсическую нагрузку на организм, продлевая вредное влияние алкоголя на печень и желудочно-кишечный тракт.

Отдельно специалист предостерегла от закусывания алкоголя шоколадом и конфетами. По ее словам, такое сочетание способно нанести серьезный вред поджелудочной железе и нарушить процесс пищеварения.

Не менее нежелательны в качестве закуски колбасы и консервы, содержащие нитриты и другие химические добавки. В сочетании с алкоголем они могут способствовать образованию вредных соединений. Острая пища, по мнению эксперта, также усиливает раздражение слизистой желудка и пищевода и повышает риск воспалительных реакций.

