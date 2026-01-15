«Она носила прозвище Кит, а теперь красотка»: главный секрет похудения оказался не в еде

28-летняя жительница Великобритании Дейзи Дженсон рассказала о своем опыте снижения веса на 54 килограмма. Ее история опубликована в издании The Mirror, сообщает «РГ».

При росте 177 сантиметров ее максимальный вес составлял 137 килограммов. По словам женщины, проблему не удавалось решить с помощью различных диет, дававших временный эффект. Толчком к изменениям послужил стресс, пережитый во время авиаперелета, когда возникли сложности с застегиванием ремня безопасности.

Она обратилась к консультанту по питанию и полностью изменила рацион. На начальном этапе Дейзи употребляла только специализированные продукты: питательные батончики, каши, смузи и коктейли, которые обеспечивали организм необходимыми микроэлементами. Суточная калорийность составляла 800-1000 ккал.

За первые пять недель ей удалось снизить вес на шесть килограммов. В дальнейшем программа стала более гибкой: к трем продуктам-заменителям добавился низкокалорийный ужин, состоящий из белка и овощей. Позже женщина включила в режим умеренные физические тренировки и увеличила потребление воды.

Дейзи Дженсон подчеркнула, что ключевую роль сыграл психологический настрой и переход на устойчивые изменения в образе жизни, а не поиск быстрых, но краткосрочных результатов.

