Биотехнолог Золотарева пояснила опасность опавших листьев для людей и животных

Осенью опавшие листья могут показаться безобидной частью природного цикла, тем не менее они несут риск для здоровья. По словам биотехнолога Марии Золотаревой, в ходе их прения идет активное размножение плесневых грибков, несущих опасность как для людей, так и для животных. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что плесневые грибки выделяют споры, крайне опасные для дыхательной системы человека. Так, их вдыхание может привести к некоторым респираторным заболеваниям. Особую угрозу это представляет для тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также для людей с аллергией и ослабленным иммунитетом.

По мнению эксперта, также опавшие листья несут возможные риски для домашних животных, нередко контактирующих с опавшими листьями во время прогулок. Они могут случайно вдохнуть споры или съесть разлагающиеся листья, что также может привести к возникновению заболеваний.

Она уточнила, что опавшие листья, помимо этого, становятся убежищем для мелких вредителей, вроде мокриц и жуков, которые могут указывать на плохую вентиляцию и повышенную влажность. Своевременная уборка листьев может предотвратить накопление органического материала, привлекающего вредителей.

Ранее эксперт Александра Чихринова пояснила, куда можно использовать опавшие листья на садовом участке.